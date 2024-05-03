儘管大客戶AWS明年將進入製程轉換期，致成長動能乏力，不過北美最大IDM客戶5奈米也即將於今年開始出貨、明年有望成為最大客戶。至2026年又將有新製程晶片推出、挹注強勁增長動能。
沈翔霖表示，已陸續爭取到晶圓代工龍頭CoWoS產能保證，雙方持續緊密合作，提供第三方業者最強之ASIC晶片。世芯也做足地緣政治風險分散之準備，提前於各地區拓點布局。
ASIC大廠世芯-KY（3661） 3日召開法說，總經理沈翔霖強調，世芯ASIC技術居市場領先地位，CSP業者發展自研晶片趨勢不變，陸續也見到眾多新創公司加入，為公司帶來更多機會。
儘管大客戶AWS明年將進入製程轉換期，致成長動能乏力，不過北美最大IDM客戶5奈米也即將於今年開始出貨、明年有望成為最大客戶。至2026年又將有新製程晶片推出、挹注強勁增長動能。
沈翔霖表示，已陸續爭取到晶圓代工龍頭CoWoS產能保證，雙方持續緊密合作，提供第三方業者最強之ASIC晶片。世芯也做足地緣政治風險分散之準備，提前於各地區拓點布局。
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