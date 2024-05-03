儘管大客戶AWS明年將進入製程轉換期，致成長動能乏力，不過北美最大IDM客戶5奈米也即將於今年開始出貨、明年有望成為最大客戶。至2026年又將有新製程晶片推出、挹注強勁增長動能。

沈翔霖表示，已陸續爭取到晶圓代工龍頭CoWoS產能保證，雙方持續緊密合作，提供第三方業者最強之ASIC晶片。世芯也做足地緣政治風險分散之準備，提前於各地區拓點布局。