藍籌30指數為兆豐藍籌30（00690）ETF所追蹤，該檔ETF目前基金規模約15億元。

00690成分股納入的8檔為：2303聯電、2383台光電、2449京元電子、2603長榮、3037 欣興、3443創意、3653健策、6239力成等。

成分股刪除8檔為：1301台塑、1303南亞、2049上銀、2408南亞科、2882國泰金、4958臻鼎-KY、6415矽力＊-KY、9941裕融等。

00934首換股！增長榮航、京城銀等21檔 調高營建比重搶高殖利率
招手封測廠 日馬星互別苗頭
健策吃下100％股權 金利5／31起終止櫃檯買賣
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