藍籌30指數為兆豐藍籌30（00690）ETF所追蹤，該檔ETF目前基金規模約15億元。
00690成分股納入的8檔為：2303聯電、2383台光電、2449京元電子、2603長榮、3037 欣興、3443創意、3653健策、6239力成等。
成分股刪除8檔為：1301台塑、1303南亞、2049上銀、2408南亞科、2882國泰金、4958臻鼎-KY、6415矽力＊-KY、9941裕融等。
台灣指數公司今（3）日公布「藍籌30指數」2024年成分股定期審核結果，成分股新增長榮（2603）等8檔、刪除台塑（1301）等8檔，成分股納入和刪除於今日盤後生效。
藍籌30指數為兆豐藍籌30（00690）ETF所追蹤，該檔ETF目前基金規模約15億元。
00690成分股納入的8檔為：2303聯電、2383台光電、2449京元電子、2603長榮、3037 欣興、3443創意、3653健策、6239力成等。
成分股刪除8檔為：1301台塑、1303南亞、2049上銀、2408南亞科、2882國泰金、4958臻鼎-KY、6415矽力＊-KY、9941裕融等。
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