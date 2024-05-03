工業菁英30指數為第一金工業30（00728）ETF所追蹤，目前基金規模約20億元附近，成分股之調整，將會影響相關個股持股汰換。

成分股納入9檔包括：1477聚陽、1590亞德客-KY、1773勝一、2211長榮鋼、2303聯電、2504國產、6531愛普＊、6781 AES-KY、8046南電等。

成分股刪除9檔包括：1301台塑、1303南亞、1707葡萄王、2108南帝、2408南亞科、2454聯發科、3532台勝科、6415矽力＊-KY、6515穎崴等。

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