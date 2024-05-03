天氣近日剛好有些涼爽，許多品牌也趁此時陸續上架早秋系列，例如FERRAGAMO就邀請英國攝影師Harley Weir，拍攝一組遊走幻想、現實的2024早秋系列形象廣告，在這系列中保留了品牌創意總監當代設計元素，同時也與品牌深厚的歷史相互融合，例如由海灘度假必備的拉菲草元素，是品牌早期的重點元素之一，現任創意總監Maximilian Davis ，將此一元素打造成外表是拉菲草編織、內裡卻是皮革襯裡的手提包，另外還在包款刺繡上，飾有已故未來主義派藝術家 Lucio Venna 在1920 年代末為品牌設計的原創圖案，讓品牌歷史融入日常衣物當中，使衣物更顯精緻。

FERRAGAMO HUG BAG。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 2024早秋系列廣告由由英國攝影師Harley Weir拍攝。（FERRAGAMO提供）

FERRAGAMO 黑色流蘇造型CUT OUT 托特包。（FERRAGAMO提供）

標誌性的FERRAGAMO芭蕾舞鞋則透過調整比例，如加長鞋楦、鞋頭，展現優雅卻帶點不羈感的風格，在穿搭上也刻意選用特大配件更營造出簡約而玩味十足的感覺;品牌近期熱門的 HUG 手提包結構性的外型自然的金色五金配件，以及巧妙編織而成的手柄，搭配舒適的寬鬆剪裁和熱帶長裙，輕鬆就能打造出悠閒自在的造型。