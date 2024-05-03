近來台北時尚圈熱鬧滾滾，活動接二連三接棒登場，今晚伯爵（PIAGET）台北101精品店舉辦開幕晚宴，邀請陳昊森、范少勳、謝盈萱、Melody、施柏宇、曹佑寧等藝人出席，陳昊森當場允諾籌備演唱會，范少勳擺出可愛POSE大方送愛心，謝盈萱、Melody雙姝比美，為晚宴添星光。

伯爵形象大使陳昊森以帥氣西裝搭配Polo礦石綠萬年曆腕表，是他去年走訪WW表展時看到的腕表，當時就愛不釋手，如今終於可佩戴在手腕，猶如美夢成真。他分享近來近來忙著拍戲，但仍對歌唱念念不忘，除了發表單曲，也期許自己能辦場演唱會，再創歌唱事業新高峰。

伯爵風格大使范少勳面對鏡頭時擺出各種愛心POSE，十分俏皮可愛。（羅永銘攝）

范少勳面對鏡頭時擺出各種可愛的愛心POSE，現場充滿了浪漫粉紅泡泡，他笑說自己身為伯爵風格大使，風格要不斷突破、融入新創意，因此他佩戴伯爵Limelight Gala系列女用鑽表，勇於嘗試與挑戰，才不負風格大使的使命。

謝盈萱是伯爵好友，面對鏡頭時淘氣擺出俏皮POSE，猶如《俗女》的「陳嘉玲」上身，圈粉無數。（羅永銘攝）

謝盈萱是伯爵好友，面對鏡頭時淘氣擺出俏皮POSE，猶如《俗女》的「陳嘉玲」上身，引來現場媒體一陣笑聲，她自嘲：「我這樣破壞形象，擔心伯爵明年不邀我！」雙金影后的親切好人緣，反倒圈粉無數。

時尚女伶Melody穿桃紅色深低V領禮服搭配伯爵骨董珠寶項鍊，誠意十足。（羅永銘攝）

時尚女伶殷悅（Melody）身穿一襲桃紅色深低V領禮服，佩戴伯爵60年代的骨董珠寶項鍊，性感造型令人驚豔，她笑說：「為了要出席伯爵晚宴，這樣穿才有誠意。」

施柏宇將一對伯爵Sunlight Journey女用黃鑽耳環當作胸針佩戴，別具巧思。（羅永銘攝）

曹佑寧以敞開前襟的健美胸肌搭配伯爵Possession長項鍊。（羅永銘攝）

施柏宇也發揮創意，把一對伯爵Sunlight Journey女用黃鑽耳環當作胸針佩戴，別具巧思。曹佑寧則單穿西裝，以敞開前襟的健美胸肌搭配伯爵Possession長項鍊，是為了要與伯爵珠寶有更進一步的「肌膚之親」，讓人無限遐想。