法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）在3日發表的採訪中說，法國估計有15萬名俄羅斯士兵在入侵烏克蘭的戰爭中喪生。

據法新社報導，塞儒內在接受俄羅斯獨立媒體《歐洲新報》採訪時說，俄烏戰爭已進入第3個年頭，巴黎估計，俄軍包括傷員在內的傷亡總數為50萬人。

他表示，「只要有必要，歐洲及其夥伴將保持團結和堅定。俄羅斯的軍事失敗已顯而易見。我們估計俄羅斯軍事損失為50萬人，其中15萬人死亡。」他指出，「俄羅斯這一切是為了什麼？可以用一無所獲來概括。」

不過，俄羅斯尚未透露傷亡訊息。

烏克蘭總統澤倫斯基2月曾說，18萬名俄羅斯士兵在戰爭中喪生。各國對於俄軍的死傷人數說法則各有不同。英國估計約有45萬俄羅斯人在烏克蘭喪生或受傷，BBC的4月報導、獨立媒體Mediazona等媒體指出，已有5萬多名俄軍死亡。

在談到俄羅斯在歐盟被凍結的資產時，塞儒內重申，這些資金可用於資助烏克蘭防禦入侵。他說，「隨著利率上升，這些資產到2023年已產生近40億歐元收入。我們希望將其用於烏克蘭的國防和重建工作。」