新竹縣議會第20屆議員第7選舉區芎林缺額補選3日下午5時30分登記截止，本次共2人完成登記參選，分別為無黨籍彭信康與中國國民黨籍陳星宏。原定投入參選的代表劉名揚竟無預警宣布退出，1日當天民眾黨主席柯文哲才特別到芎林拜訪劉名揚鼓勵他參選，外界原以為是三角激戰局面，未料登記日劉名揚因家庭因素決定棄選。

議員鄭昱芸因涉助理費貪汙案入監服刑，補選勢在必行，鄉代會副主席陳星宏和鄉代彭信康，原本將代表藍綠捉對廝殺，但民眾黨也想分一杯羹，1日當天柯文哲到芎林鄉公所閉門會談1個小時，希望劉名揚代表民眾黨參選。

劉名揚棄選後表示，主要原因還是母親健康因素，同時考量地方上政治氛圍，母命難為，猶豫多時候決定棄選。劉名揚表示，當初柯文哲找上他時，曾透露雲林麥寮鄉長補選時，柯特地前往long stay，但開票結果不盡理想，讓柯元氣大傷。

無黨籍的劉名揚表示，本屆代表他以最高票當選，當時民眾黨已來接觸他，在與柯文哲相談後，柯對他表示政治是良心事業，讓他相當感動，且此次總統大選，柯文哲得到年輕族群的青睞，劉名揚認為他與柯的政治理念不謀而合，於是答應補選後即加入民眾黨。

未料才短短兩日，劉名揚在最後關頭棄選讓外界深感意外，他表示，由於母親健康因素，這兩天數通電話反對他參選，讓原本登記資料備妥的他臨陣剎車。對於此次僅剩藍綠對決，劉名揚表態將支持陳星宏，在清廉選舉前提下，達成藍白合作。