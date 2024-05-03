繼今年3月參與日本東京國際食品展後，嘉義縣政府積極拓展農產品海外新興市場，4月底再度組團前往新加坡國際食品展，力拚嘉義優鮮農產品外銷。本次活動以來自阿里山的美好滋味為主題，展出高品質的烏魚子、鳳梨酥、芝麻醬及蔬果脆片等產品，訂單豐收，預估商機效益可達3,000萬元，這也是疫後縣府首次重返新加坡市場，成果表現相當亮眼。

嘉義縣政府疫後首度重返新加坡食品展，商機上看3,000萬元。（圖／嘉義縣農業處）

嘉義縣農業處說明，疫情前縣府曾與新加坡超市合作拓銷，受疫情影響未延續，本次帶領4家業者前往新加坡參展並拜會通路業者，期待與當地市場重新締造合作機會，依據外貿協會參展數據顯示，113年新加坡食品展台灣館計有98家農產食品業者參與，是歷屆最大規模，反映台灣業者對新加坡市場的重視。

台灣館計有98家農產食品業者參與，是歷屆最大規模。（圖／嘉義縣農業處）

新加坡食品展參展首日就迎來世界各地的食品業者前來洽商，參展業者無不使出渾身解數向採購商自薦，四天展覽收益統計，嘉義館洽商人數約300人次，買主來自新加坡、馬來西亞、菲律賓、汶萊及香港等地，產品以烏魚子XO醬、烏魚子爆米花、鳳梨酥、蔬果脆片、芝麻醬及夾心酥最受歡迎，預估一年內接單效益約3,000萬元。

新加坡食品展參展首日就迎來世界各地的食品業者前來洽商。（圖／嘉義縣農業處）

參加海外食品展除了推廣產品、增加品牌知名度，更重要的是蒐集目標市場的消費情資，例日本消費者喜好小容量、包裝精美的食品，星國市場則以零食及糕餅類多元口味的產品最受歡迎，在調味方面的喜好也有所差異。參展業者表示，每次參加食品展就是獲得當地市場最新消費趨勢的好機會，才能進一步供應符合目標市場需求的產品。

嘉義縣政府把握機會舉辦商機媒合會，向新加坡的通路商、貿易商及團購主推廣試吃嘉義縣農特產品，宣傳嘉義優鮮。（圖／嘉義縣農業處）

參展期間，嘉義縣政府把握機會舉辦商機媒合會，向新加坡的通路商、貿易商及團購主推廣試吃嘉義縣農特產品，宣傳嘉義優鮮，並以香甜可口的嘉義極光哈密瓜最受歡迎，其他如咔啦蝦脆片、山葵米磚和椪柑果乾詢問度也非常高。為滿足新加坡消費者，也與台灣好農跨境電商平台合作，將產品上架嘉義優鮮專區以及新加坡線上Redmart超市，讓新加坡民眾隨時隨地品嘗嘉義的美味。