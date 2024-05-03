水里鄉居民日前發現長約1.5公尺的南蛇垂掛在行道樹上，還露出肥肥的大白肚，令他嚇一大跳。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣水里鄉居民日前至市區購物，發現長約1.5公尺的南蛇垂掛在行道樹上，還露出肥肥的大白肚，令他嚇一大跳；農業部生物多樣性研究所（簡稱生多所）指出，南蛇是台灣原生蛇類中體型最大的一種，攻擊性強，但不具毒性，建議保持距離不干擾，牠不會主動攻擊人。

目擊民眾指出，他準備進超市買東西時，赫然發現附近樹上攀附一尾大蛇露出肥肥的大白肚，當下確實讓他嚇了一大跳，不久他回過神，確定是無毒的南蛇，慢慢拿出手機拍照做紀錄，避免干擾牠，最後南蛇從容離去。

農業部生物多樣性研究所指出，「南蛇」是全台普遍分布且常見的原生種大型無毒蛇類，是台灣原生種蛇類中體型最大者，最長記錄達3.5公尺，主要棲息在山區、開墾地和住家附近的，白天活動，以老鼠、蜥蜴和鳥類等小型哺乳類為主食，被激怒時像眼鏡蛇一樣，昂頭鼓頸並發出嘶嘶聲，攻擊性強，研判該尾南蛇應該是從樹上移動時，正巧被路過的民眾撞見。

長約1.5公尺的南蛇攀附在行道樹上，露出身體雜有白色斑塊與黑色斑點，形成不規則的坡浪狀橫紋。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）