人民幣走強帶動下，恒指跳空開高336點，開報18,543點，升幅曾擴大至397點，高見18,604點，創去年9月5日近8個月高位，但高位獲利了解賣盤湧現，大盤升幅放緩，一度只升155點，低見18,362點，午後主要在18,500點附近震盪。

最終恒指全日升268點或1.5％，報18,475點；國指升1.7％，報6,547點；科指升2.7％，報3,971點。大盤成交1,161.9億港幣。

人民幣離岸價走強，人民幣一度升至7.1846兌一美元，升180基點，最新報7.1964元，升64基點。

藍籌友邦3日揚3.4％；建行升1％；港交所漲1.5％；平保升4.1％；匯控微升0.1％；中行升0.3％。

科網股整體本日向好，騰訊升1.1％；阿里巴巴揚4.1％；京東集團彈高5.5％，為今日表現最好藍籌；網易升4.7％；百度揚4.3％；美團微升0.5％；嗶哩嗶哩炒高6.9％；早前發表升級大模型的商湯，昨日狂飆36.1％，今日回跌3.6％。

至於本周表現最好藍籌為碧桂園服務，全周急升23.8％；其次為龍湖，本周升16.4％，全周表現最差藍籌為國藥，挫9％；其次為中石油，跌5.7％。