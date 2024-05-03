超豐電子表示，總經理甯鑑超於1995年超豐電子創立之初即加入超豐電子，於2002年升任為總經理。超豐電子在其領導下，業績持續成長，締造優異的營收及獲利。之後，甯鑑超將繼續擔任超豐電子之顧問，持續傳承其數十年的產業經驗。
此外，超豐電子也表示，自2024年6月1日起，現為超豐電子營運長暨資深副總經理之紀有章將新任為公司總經理。
封測廠超豐電子（2441）今（3）日宣布將進行經營團隊人事異動，現任超豐電子總經理甯鑑超將於今年5月底退休，現任超豐電子營運長暨資深副總經理紀有章將接任總經理。
超豐電子表示，總經理甯鑑超於1995年超豐電子創立之初即加入超豐電子，於2002年升任為總經理。超豐電子在其領導下，業績持續成長，締造優異的營收及獲利。之後，甯鑑超將繼續擔任超豐電子之顧問，持續傳承其數十年的產業經驗。
此外，超豐電子也表示，自2024年6月1日起，現為超豐電子營運長暨資深副總經理之紀有章將新任為公司總經理。
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