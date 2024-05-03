特殊教育法睽違多年大修正，29日在立法院三讀通過修正草案。國民黨籍新北市議員江怡臻與民進黨籍新北市議員黃淑君都關心相關議題，今（3）日在新北市議會質詢時提及特教師生比的問題。新北市教育局說，將持續調整身障資源班教師每周授課節數、師生比。

江怡臻說，去年八月新北市長侯友宜宣布投入1.1億推動教育政策，其中包括加碼補助特教生幼保員，也持續增特教班、增老師、增助理員等，然而除了經費方面，教育局曾宣示的研議降低授課時數，就是最具體的支持。

教育局長張明文回應，新學年度將大幅度刪減特教老師授課時數，包括分散式資源班國小老師原本一周上19節，將改為14節、國中16節改12節、高中導師12節改6節、高中專任老師16節改6節，集中式特教班國小導師18節改16節，而在資優類特教老師方面，分散式資源班國小19節改16節、國中16節改14節。

黃淑君則說，不可以忽視集中是特教班需求，針對特教生不同障別，有縣市會設立不同班級，新北沒有這方面規畫，希望可以補足，請教育局檢討改進方案。