新光銀行副董事長李紀珠，不滿已離世的獨立董事李勝彥，多次透過媒體對她進行不實指控，包括指她是「新光治理的絆腳石」、稱其「頂撞體制、牴觸法令、怠忽職守、公司放任…」，李紀珠對李勝彥提告求償300萬，士林地院判決李紀珠勝訴，因李已過世，他的妻子、1兒1女需連帶賠償200萬，並刊登勝訴啟示。

李紀珠提告指稱，2016年9月起她進入新光集團，自認工作認真，但李勝彥卻自2018年3月起，不斷對內、對外對其進行各種造謠、詆毀。

李勝彥後來還對李紀珠提告，也有許多內部檢舉，但所有案件均不起訴，黑函也都被金管會調查不是事實，李紀珠蒐證指出，李勝彥5年多來對她的各種不實指控，散見於各個媒體，次數多達百餘則，已對其個人名譽、心理造成極大影響及痛苦。

士林地院審酌，李的部分言論確實損害李紀珠名譽，判決李應賠償200萬，並於中時等3報公開勝訴啟示，因李勝彥於2022年10月因病過世，其家屬應付連帶賠償。全案可上訴。