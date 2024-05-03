味全龍3日起與台鋼雄鷹展開3連戰，球團在賽前也特別頒發冠軍戒指給去年奪冠要角之一的王躍霖，儘管因為擴編選秀改披鷹袍，王躍霖仍對前東家充滿感激之情，「是味全龍給我機會，讓我重燃對棒球的熱愛和追求。」

王躍霖2022年季中透過交易來到富邦悍將，球季結束後未被放進60人保留名單，最後獲得龍隊賞識，去年改披龍袍成為球隊重要牛棚要角，也成為「台灣大賽」奪冠功臣之一。

雖然季後王躍霖因為擴編選秀沒能續留龍隊，味全球團仍在本季首次主場交手雄鷹時，為王躍霖舉行簡單隆重的頒發冠軍戒儀式。

王躍霖說：「今天會站在這裡非常感慨，因為我前年還經歷一個非常不好的時期，也經歷被戰力外，是味全龍給我機會，一直給我信任跟支持，非常感謝，也讓我重燃對棒球的熱愛與追求。」

今年轉戰台鋼雄鷹，王躍霖將把去年學到的成功跟經驗，在新賽季全力以赴，也期許跟新隊友一起創造更輝煌的時刻，「最後，謝謝球迷，你們的鼓勵是我不斷前進的動力，我們會打出更多精彩好看的好球。」