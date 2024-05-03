匯銀分析，新台幣反彈主要反映三大因素，一是美國聯準會已排除掉升息選項，美元指數連二日回落；二是日本官方疑似干預，日圓回穩帶動亞幣反彈；三是投信匯出沒力了。

本周終於止跌回升，單周強升1.84角或0.57％，創下去年12月30日以來最高單周升幅，周線順勢終止近期一波連七黑。根據央行統計，今年以來累計18周，新台幣僅4周收紅，其餘14周全數收黑，除本周升0.57％，3月9日當周升0.53％、2月3日當周升0.2％、1月27日當周則升0.43％。

觀察整體亞幣走勢，近一周均有強勢反彈，日圓狂升2.22％帶動，韓元強彈0.92％、印尼盾大漲0.78％、馬來幣翻揚0.74％、新台幣升值0.57％居中、菲律賓披索升0.56％、星幣升0.54％、泰銖升0.35％、人民幣僅升0.06％。

隨美元示弱後，亞幣集體升值，擺脫先前競貶疑慮。匯銀主管指出，由於美國通膨近期升溫，市場一度出現聯準會可能升息的預期，但本次聯準會FOMC會後將升息字眼排除，使整體利率環境氛圍大幅改善，舒緩整體市場擔憂，另一方面，日圓走強帶動亞幣止血，但目前升幅也沒有過快，還在合理範圍內。

外匯交易員則提到，新台幣近期匯價趨穩，除美元回落及日圓反彈帶動，還有一大關鍵是「投信匯出已有趨緩」，有別於前幾周投信瘋狂匯出，近期匯出動能已經減速，少了投信匯出力道，且台灣出口製造業指數走揚，外資後續回補台股可期，再加上520總統就職，多少都能帶動新一波資金行情，後續新台幣應是易升難貶。

新台幣近期從32.6元一路收復失土，目前已回升至32.39元下方。交易員認為，「目前來看，新台幣走勢不能說反轉，而是回到區間盤整」，雖然匯價短期顯著升值，但32.3元仍處於近年高檔位置，應屬於健康反彈，短線持續在此價位盤整，先觀望本周美國非農就業數據，以判斷後續新台幣是否維持升勢。

交易員強調，目前還無法確定新台幣最弱時刻是否已過去，畢竟先前中東衝突也是突然爆發，現階段新台幣進入休息整理，先走入盤整格局，而下半年美國降息後，考量到全年可能僅降息2碼，美台利差仍大，新台幣要大舉反彈也不容易，預估最多升至32元整數附近。