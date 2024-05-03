也就是說，國道客運「四排座」車型漲幅最高為1.56％，中長途「三排座」漲幅最高6.46％，以「台北至桃園」短途通勤路線為例，最高僅漲3元；而「台北至高雄」路線票價最高可漲36元，業者收到公文後可申請調漲。

公路局指出，前次國道客運路線高速公路段基本運價是在2006年8月核定，距今已逾17年，所核定的18項成本基礎及運價水準已不符社會現況及營運需要；因此，交通費率審議會已於4月12日通過審議，國道客運短途四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5％，中長途三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5％，交通部5月1日同意調整，但採補貼三分之二降低漲幅，漲幅砍至最多6.46％。

公路局表示，這次調整將可合理反映國道客運業營運成本，改善經營環境，促進產業穩定發展。同時，為推廣公共運輸、並減輕民眾負擔，國道客運運價調整後，將透過TPASS政策補貼TPASS月票使用者。

至於非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客），則由政府補貼漲幅三分之二。公路局強調，經補貼後TPASS月票使用者實際支付之月票票價不變，至於非TPASS月票乘客，則視路線性質而有微幅不同調漲；以常見之四排座車型而言，最高漲幅不超過1.56％，而三排座亦不超過6.46％。

另外，公路局表示，因本次僅調整國道路段部分，實際全路線票價漲幅會更低。以「台北至桃園」短途通勤路線為例，其四排座最高調整1元，三排座3元；「台北至台中」路線，四排座最高調整4元，三排座17元；而「台北至高雄」路線，其四排座最高調整7元，三排座36元。

交通部核定基本運價調整後，業者可於決議上限範圍內，視實際營運需求調整票價；不過，公路局也認為，因整體調整幅度不大，各家業者基於市場機制，未必會調整市場票價，後續如有調整需求，可依程序提報公路局各區監理所備查，公告1週始可正式實施。