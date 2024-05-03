特選台灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數為兆豐永續高息等權（00932）ETF所追蹤的指數，目前基金規模約在30億元以下，是台灣19檔高息ETF之一。
成分股納入20檔包括：1101台泥、2006東和鋼鐵、2393億光、2520冠德、3033威健、3357臺慶科、3545敦泰、3592瑞鼎、5347世界、5536聖暉＊、6024群益期、6121新普、6278台表科、6456 GIS-KY、6768志強-KY、6790永豐實、8112至上、8436大江、8938明安、9938百和等。
成分股刪除20檔包括：1301台塑、1303南亞、1305華夏、1308亞聚、2211長榮鋼、2317鴻海、2337旺宏、2347聯強、2353宏碁、2377微星、2385群光、2439美律、2882國泰金、3005神基、3227原相、3264欣銓、3596智易、3703欣陸、6202盛群、6239力成等。
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