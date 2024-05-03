台灣指數公司今（3）日公布「特選台灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」2024年第2次成分股定期審核結果，成分股新增台泥（1101）等20檔、刪除鴻海（2317）等20檔。成分股納入和刪除之變動自今3日盤後生效。