股票已於4月初停止買賣的廷鑫（2358）董事會決議更新113年股東常會召集事由案，因該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相規定，故證交所處以違約金10萬元，並函知廷鑫公司嗣後應確實依規定辦理。