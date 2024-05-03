廷鑫違反重大訊息規定 證交所開罰10萬元違約金 19:372024/05/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 股票已於4月初停止買賣的廷鑫（2358）董事會決議更新113年股東常會召集事由案，因該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相規定，故證交所處以違約金10萬元，並函知廷鑫公司嗣後應確實依規定辦理。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 誠美材、雄獅違反內控規定 證交所各開罰5萬 巨城停車場登記證過期1年未更新 市府：已開罰並限期改善 國3中寮隧道段掉落豬隻 車主最重開罰1.8萬元 #廷鑫 #重大訊息 #證交所 #開罰 #違約金 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 再攜證交所 中信證券、中信投信前進越南招商 19:512024/04/29 財經 證交所6／14開股東會 擬通過4.6元股利分派案 12:082024/04/25 財經 北市「離線權」暫無法源裁罰 勞動局：可針對加班做開罰 15:232024/04/26 生活 百容等12家上市公司 5月於證交所場地辦法說會 20:202024/04/25 財經 京鼎違反內控 證交所開罰10萬元 22:122024/04/26 財經 富采下午4點開重訊 宣布重要設備及轉投資股權買賣 17:282024/04/26 財經 本周成交量週轉率 傳產股包辦前三名 22:362024/04/26 財經 證交所6日推新版ESG數位平台 助力資本市場邁淨零永續 18:552024/05/02 財經 達發30日起得為融資融券交易 19:342024/04/29 財經 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5％ 23:242024/04/30 財經 《國際社會》變相漲價未通知 韓8月開罰 16:182024/05/03 財經 安特羅生技啟動IPO 腸病毒疫苗深耕小兒防疫市場 20:532024/04/30 財經 京元電子今停牌 3點宣布處分子公司股權案 17:302024/04/26 財經 深耕東協市場 中信證券攜手證交所、中信投信赴越南招商 19:342024/04/29 財經 未戴安全帽遭開單罵警「下西下井」 鬧上法院還辯：警察都不去抓大的 20:082024/05/02 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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