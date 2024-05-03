桃園市祕書處3日到市議會工作報告，多名民代關心第二行政園區下文，祕書處處長于建國表示，持續評估。副市長蘇俊賓則說，地點需審慎評估，也不希望消息貿然傳出，影響周邊房產市場。

市議員黃婉如質疑，到底市府有無規畫第二行政園區？到底落腳在哪裡？地方傳言不斷，長期租用廳舍不是辦法。市議員錢龍、張桂綿、黃敬平、徐其萬也說，第二行政園區遲未定案，市府單位分散各處，行政效率受到影響，要求提供免費市民公車串連府外的單位，而且第二行政園區規畫交通一定要便捷，不要讓偏鄉市民跑太遠。民進黨市議員張曉昀、魏筠也關心第二行政園區進度，希望市府盡快定案。無黨籍市議員謝美英也提到，各局處辦公廳舍狹小、壅擠，要求市府加速進度，更不要淪為炒房工具。

蘇俊賓表示，地點的選擇需要審慎評估，不希望消息釋出後，影響當地房產。于建國說，升格後市府針對第二行政園區評估辦理「桃園市政府第二行政園區可行性評估暨先期規畫」技術服務案，由美商傑明工程顧問公司承包，於2021年6月完成評估，共規畫評估3潛在可行場址，其中「中壢青埔高鐵特區站前車站專用區」因已規畫BOT案，後續原則將以中路埤塘公園及捷運綠線G12周邊沿線都市計畫基地2處或另盤點其他可能適合地點，來評估第二行政園區可行性。

據了解，中路埤塘公園為配合中路車站整體聯合開發計畫區段徵收案，有4、5公頃的公共機關用地。而G12周邊沿線都市計畫基地因先前徵收範圍縮小引起熱議，不過因為在捷運旁，仍是選項之一。另，目前桃園市政府局處廳舍在外承租每月租金180餘萬，每年要2160萬元，升格9年已經近2億元。