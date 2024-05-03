韓國運動話題品牌「NYLORA」，近期以「 Hello Taipei 」的字樣宣布在台北開設獨家限定快閃店，簡約又帶有加州風情的運動服飾，緊抓著愛美人士的心，此次複合式運動精品品牌ASPORT在品牌大安旗艦店打造快閃店，展示最齊全的春夏新品，以及經典熱銷單品的新色等，另外還在即日起至5日推出限時拍貼機體驗活動，將照片上傳標記品牌、附上專屬hashtag即有機會抽NYLORA的棒球帽、托特包，另外還推出即日起至6月16日，在全台七間門市購買NYLORA商品，單筆消費滿萬元以上，即贈NYLORA棒球帽或托特包的活動。

韓國簡約生活品牌NYLORA在ASPORT 舉辦快閃店。（ASPORT 提供）

日起至5月5日，在ASPORT大安旗艦店推出限時拍貼機體驗。（ASPORT 提供）

ASPORT推出打卡上傳抽NYLORA棒球帽、托特包的活動，NYLORA 奶油白燈芯絨棒球帽，2280元。（ASPORT 提供）

由畢業於紐約帕森斯設計學院的設計師Carolyn Jang創立的NYLORA，過去曾於知名加州品牌VINCE擔任針織服裝設計師，因此在服裝剪裁、配色上累積深厚的功力，也因此雖是亞洲品牌卻充滿美式加州風情。品牌2024春夏系列也以加州為主軸，推出多款面料清透的服裝，如綁帶運動緊身褲、滾邊羅紋背心、羅紋單車褲等，同時也在本季首度選用華夫格面料，推出華夫格側綁帶開衩洋裝，可透過疊搭的穿搭技巧，模糊運動服飾與日常服飾的界線，讓你的日常與健身房無縫接軌。