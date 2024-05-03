前新竹市長林智堅近日復出，新工作則是被三立董事長張榮華延攬至永興資本擔任總經理。前立委郭正亮認為，林智堅之所以被重用，是因為讓三立覺得他有特異功能，能夠讓總統蔡英文喜歡他到這個程度。林智堅的人際關係，肯定超過100分。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，人家為什麼會重用林智堅，林智堅就是有辦法讓總統蔡英文對他這麼喜歡，所以三立當然就會覺得這個人真的有特異功能，能夠讓蔡英文喜歡他到這個程度，當時棒球場還可以幫他加碼加預算到這樣的程度。林智堅的政績，他不知道，但是人際關係，林智堅肯定是超過100分，這種人不用怎麼可以。

郭正亮接著酸說，人際關係也是一種能力。可是蔡英文很多官員被看中的，都是人際關係特別好，特別會做人，以前還有林秉樞，林秉樞就是被冤屈了，人際關係這麼好，應該也要高升才對 。

郭正亮表示，準總統賴清德自己要警惕。蔡英文有這麼多人際關係超過滿分的官員，或者是外圍的人士，造成民進黨一些案子烏煙瘴氣。林智堅就是受害於前瞻建設，因為加碼的錢就是前瞻建設，蔡英文編了8千億。而力暘光電則是受害於太陽能計畫，行政裁量權極大，所以民意代表都介入協調，造成一大堆的政商集團。不知道準總統賴清德有沒有從這裡學到教訓。