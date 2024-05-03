女星吳姍儒是綜藝天王吳宗憲的大女兒，2022年1月底嫁給交往5年的王先生，隔年生下兒子升格當媽，今（2024）年4月宣布懷二胎將迎來女兒，獲得各界祝福。吳姍儒目前懷胎5個月完全看不出懷孕，近日曬出解開上衣鈕扣的自拍，渾圓孕肚現形讓網友超驚訝。

吳姍儒宣布懷二胎，近日分享去購物的休閒穿搭照，雖然已經懷孕5個月但她的四肢都很纖細，穿了寬鬆的衣服幾乎看不出腹部有變化；昨（2）日吳姍儒又在Instagram限時動態上傳一張在電梯裡的自拍，竟把針織上衣下襬的鈕扣解開，隆起的孕肚現形，她也坦言「My doo is rught here la」。

吳姍儒公開孕肚自拍照。（圖／摘自Sandy吳姍儒Instagram）

在吳姍儒宣布懷二胎和揭曉胎兒性別是女寶寶，當時也透露她和王先生一直有計畫迎接二寶，終於等到了，興奮表示「歡迎妳，我們親愛又陌生的新寶寶」；而再度阿公的吳宗憲也難掩興奮說非常開心，還說「希望把祝福也分享給每一位好朋友」。