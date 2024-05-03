日媒指出，一名新加坡駐日外交官涉嫌偷拍未成年男孩照。新加坡外交部已就該名外交官涉嫌偷拍一事，向東京當局瞭解情況，並對此展開調查。新加坡外交部說，涉事官員已停職查辦，如果所指控的情況屬實，新加坡願意放棄外交豁免，以助調查。

日本《朝日新聞》2日報導，一名55歲新加坡籍男子被發現在東京一公共澡堂的男性更衣室，使用智能手機偷拍1名正在更衣的13歲少年。報導未披露該男子姓名，事發澡堂位於星國駐日大使館附近。該男子告訴警方，自己是一名外交官。

新加坡外交部2日回覆星媒《聯合早報》詢問時指出，星外交部5月1日接獲媒體詢問時才獲悉，一名曾在新加坡駐東京大使館任職的外交部官員，被指控在澡堂涉嫌偷拍。涉事人員已於今年4月中旬任滿返回新加坡。

星外交部說：「（新加坡）外交部要求所有工作人員堅持最高的行為標準，並遵守所在國的法律。外交部已向東京當局瞭解情況，並將對事件展開調查。我們將配合有關當局調查，並採取必要行動。」聲明還指出，「涉事官員已停職查辦。若所指控情況屬實，我們願放棄外交豁免，以便調查。」

日本放送協會（NHK）此前報導說，日本法庭已傳召涉事男子出庭供證，警方正考慮以違反兒童色情法的罪名起訴他。涉案男子未被提控，但據報已被新加坡駐東京大使館解僱。

身為外交官，該男子在離開日本前享有免遭逮捕的豁免權，因此日本警方已通過日本外務省，向法庭提出傳召男子請求。

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