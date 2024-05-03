17年來未調整的國道客運基本運價確定微幅調漲，短途國道客運4排座基本運價每延人公里漲幅不超過5％，中長途3排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5％。客運業者直呼「久旱逢甘霖」，正準備精算調漲票價金額，另也有業者說，屆時票價會直接調到上限。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年向交通部提出檢討計畫，經審議後，交通部於1日同意調整。這次調整後將透過TPASS政策補貼月票使用者，至於非TPASS使用者則由政府補貼漲幅的3分之2。業者收到公文後即可提出申請，公告1周即可實施。

國光客運副董事長王應傑說，目前正準備研擬調漲幅度，部分路線尚未調至上限，如今經營客運業非常不容易，疫情衝擊太大，這次交通部同意調整，可謂「久旱逢甘霖」，已有17年沒調整終於要調了，總算還他們一個公道，未來會以增加乘客為目標努力。

首都客運總經理李建文表示，收到公文後就會立即依照程序來報備調整票價，初步估算，台北至基隆或台北至桃園，可能調漲1至2元，目前首都票價已調到上限，之後也會調至上限，非常肯定這次調整，未來會加速車輛汰舊換新、提高服務品質，盼民眾多多支持搭乘國道客運，讓業者能永續經營。