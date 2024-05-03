精英國際教育集團董事長張義雄（左）參觀華醫幼保系教學。（中華醫大提供／曹婷婷台南傳真）

少子化嚴峻，企業大手筆祭出3000萬獎學金，為嬰幼兒照顧專業人才點燈！中華醫事科技大學5月3日與精英國際教育集團簽訂產學合作策略聯盟MOU，113學年度起，精英將提供幼保科五專新生5年每人共60萬獎學金，1班招收50名新生，獎學金高達3000萬元。

簽約儀式由中華醫大校長孫逸民、精英國際教育集團創辦人兼董事長張義雄代表雙方進行簽署。孫逸民盛讚，精英國際教育集團提供高額獎學金挹注嬰幼兒照顧師資人才培育，有如為嬰幼兒照顧專業人才點燈，是企業助學楷模，令人敬佩。

孫逸民表示，台灣少子化問題嚴重，政府推動「我國少子女化對策計畫」，投入0至6歲幼托經費，此項政策正需要大量嬰幼兒專業照顧人才投入，也提高從業人員薪資及福利。中華醫大配合政府政策，以科技化教學融入嬰幼兒照顧產業，獲企業提供高額獎學金與學校攜手嬰幼兒照顧專業人才的培育，也為有心投入幼兒保育產業的學子點亮一盞明燈。

張義雄董事長對此次產學合作也寄予厚望，他表示，精英企業近幾年透過物聯網、互聯網、機器人、人工智慧及大數據的開發，運用在托嬰中心、幼兒園、課後照顧及社團等文教產業上，提升教學、照顧及服務品質。

他說，有鑑於良好嬰幼兒照顧要從專業師資培育基礎做起，因此，與華醫嬰攜手幼兒照顧師資人才共培產學合作策略聯盟，113學年度起，由集團提供五專學生5年、每人共60萬獎學金，為嬰幼兒照顧師資培育盡一份心力。

中華醫大幼保系傅清雪主任指出，嬰幼兒照顧師資培育除了大學端努力外，產業界資源投入，配合政府政策，將鏈結成強而有力的友善育兒環境及就業市場。

中華醫大與精英國際教育集團嬰幼兒照顧師資人才共培產學合作策略聯盟，113學年度起啟動，由精英集團提供入學幼保科五專新生5年、每人共60萬元獎學金（平均1學年12萬），以幼保科1班50個學生，總獎學金高達3000萬。除提供人才共培獎學金，精英集團也提供就業機會，讓幼保科系畢業生無縫接軌，可直接到精英機構任職。