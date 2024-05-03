高雄市政府客家事務委員會與花苑京文藝學會聯合主辦「龍來美濃 漸凍症公益永生花展」，5月4日至6月23日於美濃客家文物館特展室展出，花苑京文創工作室創辦人林小霜率4位學生，展出以永生花為媒材創作的四大主軸藝術作品，現場收益20％將捐給漸凍症協會。5月5日下午兩點的開幕茶會，高市客委會主楊瑞霞將粉墨登場詮釋「少女如花」，高師大及文化大學13位校友也會以行動藝術呈現各人所創作的「母親」。

林小霜表示，永生花起源於法國再傳至日本，在鮮花最美最新鮮時採集，經特殊製程染色、保存，賦予花朵永恆的生命，既環保又有收藏價值，以不同素材創作的永生花，呈現的視覺享受也會不一樣，不凋謝的特性更適合用來傳達持久的愛與關懷。

林小霜表示，今年是第四年舉辦公益花展，參與聯展的老師們各有所長，其中何麗芳老師擅長以花器設計出立體作品；謝惠娥老師化腐朽為神奇，將漂流木結合永生花賦予新的生命；溫芯寧老師此次在作品中融入客家元素，創作出永生花的力與美；李亞潔老師則以流動畫搭配永生花，將永恆凍結在一瞬間。

「龍來美濃 漸凍症公益花展」展出「平面與立體的客家文物館及可愛的水雉」、「致敬藝術家」、「台灣風景」、「永生花與不同素材的結合詮釋少女如花與母親」等四大主軸藝術作品，希也望藉著花苑老師們的分享，不只是漸凍人，還要讓更多弱勢族群能感受到被關愛的心意。

林小霜這次還特別設計與客家文物館相關的作品，以永生花創作兼具立體與平面的客家文物館，立體是以永生花做出可愛的水雉（野蓮鳥），平面則是客家文物館的房舍與環境，屋頂上扭曲不規則的線條，象徵漸凍人萎縮的運動神經，希望喚起人們對漸凍症族群的關注。

為提前迎接一年一度的母親節，開幕茶會當天也特別推出永生手腕花創作免費教學，限量50份，每份僅酌收花材工本費250元，開放現場報名，歡迎一起來親手做出永生花，送給終年辛苦的媽媽，傳達心中對母愛永遠的感恩之情。