陽明交大2020年就試行16＋2彈性課程，經統計學生在學習成績表現上，並未因減少2周的實體課程而退步。（本報資料照）

清華大學與陽明交通大學日前宣布，將從113學年度、今年9月起全面實施16周的學期新制，兩校也已提前在校內試行彈性課程學制3年，且經統計縮短學期周數，並不會降低學生學習表現，經兩校校務會議通過及召開公聽會後，近期將報請教育部核定。

清華大學教務長巫勇賢指出，清大已試行3年彈性課程，16周課程外加2周課程，讓老師彈性決定，有些會指定講義或網站，讓同學採線上或自主模式學習，上學期也有52％的課程已縮減為16周。

此外，清大教學研究中心分析3年的彈性學期課程成效，發現學期縮短並不會影響學生學習成效，且學生評量成績並無顯著差異，甚至少部分課程表現更好。巫勇賢說，在許多場合與老師、學生及行政端說明，讓3方都有依循方向，也準備懶人包彙整成更完整的資訊。

針對多數同學擔心，若課程未調整，等於原本課程加快濃縮，學習吸收怕會不如預期；巫勇賢說，針對同學疑慮，學校也準備懶人包，讓老師知道如何調整，例如基本、重複的部分或練習題等，可讓同學利用自主學習時間來做，把時間花在最精華的內容，能達到同樣效果。

陽明交大教務長陳永昇指出，陽明交大從2020年就試行16＋2彈性課程，即正式課程16周，另2周教授可自由進行線上或實體及校外參訪等教學，經統計，學生在學習成績表現上，並未因減少2周的實體課程而退步。

陳永昇也說，反而學生更加把握上課時間，且學生可利用較長的寒暑假自主學習及準備校外實習，甚至出國進行國際交流。大學學期從18周降為16周，依規定需經校務會議通過，且需開全校師生公聽會取得共識，目前已完成這2項程序，將在今年9月實施。