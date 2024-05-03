女星歐陽娜娜是資深藝人歐陽龍與傅娟的女兒，她14歲就到大陸演藝圈發展，不過早前宣布回歸校園時，曾被媒體爆出半年賺進3億安家費，家計全由她一肩扛起，如今她上節目談及此事，讓姊姊歐陽妮妮委屈說道：「我每天晚上都要給她磕頭。」

歐陽娜娜與媽媽、姊妹近日登上《是女兒是媽媽》，和其他來賓分享自家故事，日前娜娜就主動提起扛家計一事，大陸女星趙小棠聽完反駁：「說什麼呢，妳姊賺的比妳多。」妮妮則做出掩面落淚的樣子說：「妳知道嗎？我每天晚上都要給她磕頭，妳看我膝蓋這邊。」讓全場大笑，娜娜也搞笑補充，「等會關攝影機以後，就馬上磕一個」。

不過這只是開玩笑，娜娜也替姊姊叫屈，「他們覺得我姊姊是那種姊姊，對我跟我妹都特別壞，因為我妹比較討人厭，所以我妹在我家有個綽號就叫討人厭，然後她（妮妮）又叫我老娜，意思就是老妹」，就被網友批評怎麼可以罵自己家人，但都只是家人間的互動而已。

至於家計由誰來扛，其實妮妮、娜娜都有在工作，三姊妹就有約定說誰工作就給對方買禮物，像先前娜娜回歸校園，就由妮妮來承擔家計，每個月也會給娣娣零用錢，但娜娜只是因為比較常在螢光幕前，大家才會覺得她賺比較多，希望外界不要再誤傳。