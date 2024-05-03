嫦娥6號月球探測器發射升空

2024年5月3日下午5點27分，中國長征5號遙8運載火箭在海南文昌航太發射場發射升空，火箭搭載嫦娥6號月球探測器，目前正在飛往月球的旅途中。這次探月工程挑戰高難度任務，將是人類首次嘗試把月球背面採樣帶回地球。

據《騰訊網》報導，嫦娥6號是嫦娥5號的備份探測器。2020年嫦娥5號成功從月球正面的風暴洋採樣返回，而這次嫦娥6號進行的月背採樣是難度更大的挑戰。科學家表示，月球背面的土壤和岩石礦物相對於正面更為古老，鐵、鈦、釷等元素豐度也不盡相同，具有重要的科研價值。本次預設的採樣品質是2千克。迄今人類共進行過10次月球採樣返回，但都是從月球正面進行的採集，因此這次航太任務意義重大。

中國探月工程4期嫦娥6號任務計劃5月3日17時至18時實施發射任務,群眾在海灘等待發射。（圖／新華社）

報導說，嫦娥6號飛行控制過程非常複雜，主要經歷環月飛行段、月面工作段以及月面上升段等11個飛行階段。整個採樣返回過程約53天，比嫦娥5號23天的採樣返回週期更長。

而所謂的月球背面，是因為月球因潮汐鎖定作用始終以同一面對著地球，另一面永遠背對地球。而嫦娥6號降落在月球背面，它和地球的通信就需要一顆中繼衛星，目前擔任這顆中繼衛星叫鵲橋2號，它在4月12日已完成在軌對通測試，經評估可為探月工程4期及後續國內外月球探測任務提供中繼通信服務。

報導指出，嫦娥6號採樣地點位於月球南極艾特肯盆地東北部的阿波羅撞擊坑邊緣，艾特肯盆地直徑大約2500公里，深13公里，從坑底最深處到最高處落差大約16公里，這是太陽系內已知的最大、最古老的撞擊坑之一。該盆地保存了原始月殼的岩石，收集這個區域岩石的數據可以讓科學家們更加理解月球的地質演化過程，具有極高的科學研究價值。

2018年中國的嫦娥4號完成人類探測器首次在月球背面成功軟著陸，其著陸區域就是這個艾特肯盆地。不過由於盆地的巨大，嫦娥4號與6號兩具探測器不會相遇。

嫦娥6號任務國際載荷研討會3日在海南舉行。（圖／新華社）

相較於嫦娥5號，嫦娥6號開展了更廣泛的國際合作。大陸國家航天局表示，嫦娥6號任務搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、義大利的鐳射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。

到目前為止，成功從月球帶回樣品的國家只有3個：美國、蘇聯和中國。隨著探月工程持續推進，嫦娥7號和8號任務也已經排上。嫦娥7號將於2026年前後發射，開展月球南極環境與資源勘察；嫦娥8號將於2028年前後發射，開展月球資源原位利用試驗。這兩次發射也都是在文昌航太發射場進行。