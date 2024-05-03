刑事局警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與知名博弈集團往來密切，除了曾與集團女會計及另名男關係人密集碰面，據了解，林明佐住家被搜出近百萬元現金，名下帳戶還被查出高達2000萬元金流，毫無顧忌相當大膽，檢方根據掌握事證，認林明佐涉犯《組織犯罪防制條例》等6罪，向法官聲請羈押禁見獲准。

知情人士指出，去年8、9月分，台中市刑大2個隊支援南部警方，偵辦知名博弈集團，原本搜索30個據點，總計將有超過10億元不法鉅款，林明佐疑似通風報信，讓集團緊急將22個據點撤離，並搬移相關金流，最後僅查到8處據點，查扣7000多萬元現金，引發檢廉注意，展開追查。

檢廉展開跟監，發現林明佐曾多次與該博弈集團女會計及男關係人密集碰面，認雙方關係匪淺，研判林明佐除了包庇博弈集團，還包括包庇洗錢，前天（2日）會同廉政署，前往刑事局林明佐辦公室及住家執行搜索，另外檢察官也率6名廉署人員，到台中市刑大調閱相關資料，同時帶回副大隊長陳聖偉及科偵隊長施明志協助調查，陳與施訊問後請回。

知情人士指出，檢廉此波搜索行動，除了在林住處搜出近百萬現金，清查名下帳戶，甚至發現高達2000萬元以上不法金流，而林也對金流交代不清，檢方認其涉犯《組織犯罪防制條例》「公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪」等6罪，有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。法官3日下午裁定獲准，收押台中看守所。

台中市警局表示，有關本局林前大隊長因案遭羈押，除持續配合台中地檢署全力偵辦外，為期勿枉勿縱，將主動全面清查林員任職該大隊期間所偵辦之類似案件，如有不法，依法究辦；另就林員任職本局期間相關人員考監責任，將視偵審結果，擬議陳報內政部警政署核辦。