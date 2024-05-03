員林市黃金帝國大樓前原本常大排長龍的美食攤位，貼出喬遷公告，美食攤位空蕩冷清，往日盛況不再，引發地方民眾熱議黃金帝國大樓是不是真的要拆了。（葉靜美攝）

座落於彰化縣員林市的黃金帝國大樓，曾與彰化市地標喬友大樓被譏為「彰化縣兩大廢墟」，喬友大樓因大火奪走4條人命而被拆除，黃金帝國大樓何時拆，因牽涉到近300產權人，一直空聞樓梯響，如今終於確定要拆除了！縣府建設處表示，縣府已編列拆除工程總經費計8100萬，前期規畫設計監造案已於4月18日上網公開招標，預計年底前動工。

黃金帝國大樓位於員林火車站黃金地段，為地下4樓、地上14樓的建物，20多年前曾商店、百貨服飾、遊樂場、旅館、KTV、餐飲等雲集，盛極一時，但在921地震後，被列為危樓，多年來外界對於大樓整體結構安全一直有所疑慮，地方上喊拆聲從未斷過，

黃金帝國大樓因產權人近3000人，意見紛雜而致使拆除工作難以整合進行，而今原本常大排長龍的美食攤位，貼出喬遷公告，美食攤位空蕩冷清，往日盛況不再，再度引發地方民眾熱議黃金帝國大樓是不是真的要拆了。

對此縣府建設處表示，有關拆除工程部分，縣府已編列拆除工程總經費計8100萬，將分為規畫設計及工程兩階段進行。前期規畫設計監造案已於4月18日上網公開招標，預計於6月份召開地主說明會，說明強制拆除施工期程與工程步驟，預計於年底前動工。

建設處表示，縣府110年10月便著手推動公辦都市更新案，並於112年12月委託台中市土木技師公會辦理該大樓建築結構安全性能詳細評估作業，113年3月31日鑑定報告中指出，該建築物結構評估未達最低等級，為耐震能力不足而有明顯影響公共安全之建築物，其結構補強不符效益，建議拆除重建。

建設處指出，依建築法第81條規定，針對有危害公共安全之建築物，應通知土地及建物所有權人停止使用及限期自行拆除。因此，為保障黃金帝國大樓所有權人及公有土地參與都市更新權益，避免建物拆除進而影響所有權人財產受損，彰化縣政府刻正辦理拆除前權利價值估價評估作業，將各所有權人的土地市價與建物殘餘價值，依其現況進行估價，計算其更新前價值，保障未來參與都市更新權利變換分配權益與估價參考。