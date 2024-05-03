台鋼雄鷹今年加入一軍賽場，雖然開季前6戰拿下4勝，但接下來吞下一波7連敗，好不容易止敗後又陷入6連敗泥沼，近14戰僅拿1勝，戰績在6隊中敬陪末座。總教練洪一中不意外新軍首年會有如此成績，但希望球員不要因此失去信心，「年輕球員第1年表現不好很正常，我不怕你表現不好，就怕你不想練。」

雄鷹1日以6比17不敵統一獅，最大關鍵就是因為守備失誤造成失分，單場共出現4次守備失誤，賽後洪總並未過於苛責球員，反倒是鼓勵他們上場就要放開來打，「大家都在說壓力很大，我說你們才19、20歲哪有什麼好壓力大的，不要把自己看得太厲害，第1年表現不好很正常。」

洪總希望球員們上了場就要展現活力，要很活潑、很興奮，不要畏畏縮縮的，練習時則要毫無保留的去練，盡量把適應時間縮短，「不要因為表現不好而變成壓力，導致綁手綁腳，有下場就要當作動力而非阻力，不要害怕失敗，失敗就在練就好。」

年輕選手想要有表現，洪一中也是過來人，能理解他們想要與其他隊抗衡的心情，「教練壓力比你們還要大，我們工作是隨時要走路的。」他也分析年輕球員與成熟球員差異，最大就在抗壓力，「技術成熟的球員在壓力來時不會亂掉，年輕人只要壓力來就容易荒腔走板，就是因為根基還沒穩固。」