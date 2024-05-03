台美貿易倡議第二階段第二次實體談判會議於4月29日到5月3日在台舉行，聚焦農業、環境、勞動（勞工）等三議題。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中3日舉行會後記者會向外界說明成果。經貿辦表示，雙方對文本內容都有充分討論，對後續談判有相當大助益。

負責該次會議主談人、經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，該階段聚焦在環境、勞動、農業議題上，雙方對於文本均有充分討論，對彼此法律制度及行政措施也有更多相互理解，會議收穫豐富，對後續談判有相當大助益。

經貿辦進一步指出，在環境議題上，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環保議題，應對急迫的環境挑戰。

在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任，台美亦將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可成為良善的正面力量。

至於農業議題上，雙方談論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易的法規，亦討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣侯調適及韌性。

經貿辦說，該次實體會議相當緊湊且繁忙，後續將續偕行政院各部會與美方進行工作層級會談以達更多共識，增加國家利益，致力完成第二階段談判。

台美於去年6月簽署「台美21世紀貿易倡議首批協定」，內容包含，關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，並於同年8月在華府展開第二階段首次實體談判，內容觸及農業、環保、勞工等三項議題。時隔八個月後，台美雙方自4月29日起在台北舉行第二階段第二次實體會議，一連五日馬不停蹄討論。

而此次實體會議，美方由美國貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表Terry McCartin帶隊，來台人數約30人；我方則由楊珍妮帶領各部會，由於在國內舉行會議，我方人數達到50人。