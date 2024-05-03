「逸薈軒」將粽禮結合香麻特色推出獨家「重慶蔴香五福粽」採用糯米佐以專飼鮮豬肉、香菇及主廚精心烹調的豬腱、豬肚等臻選食材，拌入獨門熬煉醬汁，以豐富配餡勾勒出微麻香辣、餘韻無窮的極致口感。招牌名粽「梅干東坡八仙粽」以古法秘製醬汁與獨門輔料燜煮油花分布均勻的上品五花肉，打造醬香醇厚，肉質綿嫩香糯不膩口的名饌東坡肉，佐以主廚特製梅干菜，獨特香氣將整體口感更添層次。

人氣甜粽「松子黑米豆沙粽」，嚴選上等紫米及圓糯米以黃金比例調配糯香彈口的粽體，包入綿密細緻的手工豆沙內餡，與色澤飽滿的松子，讓端午粽子完美達到兼具星級美味與養生的最佳平衡。

不畏物料上漲 飯店抗漲加倍回饋忠實顧客近年萬物齊漲，食材用料與人力成本也不免反映於端午粽禮市場，COZZI Blu和逸飯店．桃園館則反其道而行，為讓民眾輕鬆選購星級獻禮，今年推出的「藏饌．心逸粽」五入裝粽子禮盒維持售價1280元一組，以齊心抗漲共度佳節的心意，回饋予民眾

，加入飯店旗下忠誠顧客會員AMAZZING CLUB可享8折選購優惠。除了售價不調漲外，COZZI Blu和逸飯店．桃園館今年更與台灣知名在地契作醬油品牌「豆油伯」合作，民眾凡購買「藏饌．心逸粽」禮盒可獲得榮獲2023年英國Great Taste Awards金叉獎三星的釀造醬油100ml乙瓶，雙星級品牌聯手為端午佳節點綴極致味美。