出社會工作後，賺到的薪水數字會跟家人老實說嗎？一名網友透露，因為怕被家裡拿錢的關係，他選擇隱瞞自己的實際薪水，少報了2萬多元的月薪，沒想到竟引起許多人共鳴，直呼少報薪水真的可以避免超多麻煩事。

一名男網友近日在「Dcard」表示，自己的薪水實領52375元，但他一直都跟父母說薪水只有3萬多，因為爸媽沒什麼休閒娛樂，生活都兩點一線，很少出去外縣市玩，吃的方面也很精簡，根本沒有要用到錢的地方。

原PO提到，父母的觀念是戶頭只要留個幾萬元就好，剩下的錢應該全部拿去股市投資才可以，雖然父母在投資這部分是沒有虧錢，但他還是不想讓爸媽知道他到底有多少錢，避免被拿去亂用。

不少人認同喊「對於親人，該騙的還是要騙」、「不是所有人的父母都是好父母，大部分的父母只是以孝親費為由合法搶劫子女的強盜犯罷了」、「平常裝窮就好，等父母真的需要幫忙再說，創造彼此和諧沒什麼不好」、「我拿獎金不管多少都不會告訴父母，薪水也是低報，這個年代不跟父母拿錢已經很好了」。

也有人說「報稅的時候不就知道了」、「在家裡公司上班，沒機會低報哈哈」、「其實投資的部分，你爸媽是對的，放一堆錢在銀行要幹嘛」、「我都老實講，因為我爸媽收入是我薪水10倍以上」、「你父母投資有賺，證明他們不是韭菜啊，那用你的錢幫你理財其實沒什麼關係吧」。