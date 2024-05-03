行政院經貿談判辦公室3日舉行「臺美21世紀貿易倡議實體談判會議後說明記者會」，政委鄧振中（右）主持，經貿辦公室副總談判代表楊珍妮（左）出席。（鄧博仁攝）

行政院經貿辦公室3日晚間舉辦，台美貿易第二階段第二次實體談判會議後記者會，媒體關心CPTPP入會議題，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，上周有資深官員會議，對於會議情形，我方盯很緊，但據了解未討論到入會國成立工作小組問題。

鄧振中說，有些私下討論，但沒有訂在議程中，加入CPTPP對台灣來講是重要工作，會持續跟各界說明，希望能夠盡快有所進展，針對體制還有承諾範圍盡快做審查，是台灣不變立場。

鄧振中指出，無法知道私下討論了什麼，但我方猜測就是成員國交換意見，畢竟每個國家面臨的問題不同，對於CPTPP看法不一樣，一定都有不一樣的看法，這之間彼此交換意見，是可以了解的。

鄧振中說，我方重點就是爭取那一票，首先自己要做好，如果跟美方能夠達成協定，把內容公布，證明台灣可以遵守高標準；從多開研討會，也可以把台灣體制讓各國了解。

鄧振中說，我方自由化措施，也能不斷吸引更多外國人投資，這些都是很有幫助的，相信相對其他國家，在這方面可以讓大家注意到，包含各國對台灣的投資也越來越多。