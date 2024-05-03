民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內因給予京華城創下史上最高容積遭疑圖利。台北市議會3日下午進行工務部門質詢，民進黨議員簡舒培與許淑華，都針對主管機關都發局連番質詢。簡舒培質疑，時任柯市府在都委會駁回京華城申請後，卻又以內簽方式邀集專家學者舉行諮詢會議，替京華城列相關容積獎勵項目；許淑華則批評，京華城已遭法院認定不得額外取得容積獎勵，柯市府卻主動幫京華城「尋求補償」根本不合理。

簡舒培質疑，京華城違法違規以都更辦法要容積獎勵，都發局應該直接退回申請，但就在都發局退回京華城草案的「同一天」，都發局竟以內簽決定為京華城提出修訂細部計畫土地使用分區管制規定以增列相關容積獎勵項目，邀請專家學者召開諮詢會議京華城擬定容積獎勵的合理性及可行性。

簡舒培質疑，每位府外專家諮詢費2500元，一共6位、1萬5000元，為何要幫京華城開專家學者會議、爭取容積？都發局長王玉芬則說明，一般來講碰到友需要討論或是困難有疑義的案件就會召開相關的會議討論。

簡舒培反問，過去有曾問為哪個細部計畫召開專家學者會議？更何況此案是都發局已退回草案，在當天又決定幫京華城召開專家小組會議，幫忙解決容積獎勵適法性的問題，這有法源依據嗎？王玉芬回應，召開專家學者會議不需法源依據，只要有需求就可以召開。

王玉芬強調，當時她不在都發局，不知道當時是什麼樣的狀況，但也因為如此，為什麼如今此案，大家會覺得有疑義、衍生出問題。

許淑華則質疑，時任副市長林欽榮2018年1月18日代決行，同意京華城法定容積率560％，並認定12萬平方公尺樓地板面積一次性已執行完畢，但京華城在2020年3月向柯文哲陳情後，5月21日召開都委會765次會議，其中一名不具名委員稱京華城經營不善、都市更新通常會給獎勵，開發單位在過程中好像很委屈，有沒有機制能夠協助？她質疑就是開後門。

都委會執行秘書邵琇珮說明，768次研議結果，專案小組會議建議陳情單位與市府研擬依法可行的適當補救方案，基於當時行政訴訟程序尚在進行中，現本案經行政法院判決確定駁回原告訴，市府應無需予以補救。此說法也讓許淑華質疑，當時的柯市府為何要補救京華城，民眾無法一坪換一坪，市府沒補救過民眾，卻補救京華城，這樣合理嗎？

都發局長王玉芬回應，「我認為沒有補不補救的問題，因12萬多平方公尺樓地板面積就是一次性的，它已經實現過了。」至於為何要給容積獎勵，王玉芬回應，這是當時主席彭振聲最後做的決議。