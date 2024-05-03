美國內華達州副州長兼參議會議長安東尼(左七)率內華達州、猶他州參眾議員等11位政治領袖於3日拜會台南市政府。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

美國內華達州副州長兼參議會議長安東尼（Stavros Anthony）率內華達州、猶他州參眾議員等11位政治領袖，3日拜會台南市政府。安東尼說，此行目的為強化台美關係及深化內華達州、猶他州與台灣地方政府的連結，市長黃偉哲也盼從地方政府層面鞏固、加深台美盟友關係。

黃偉哲今率新聞及國際關係處長蘇恩恩接見訪團。黃偉哲說，近年台美關係愈來愈緊密，新冠肺炎期間，美國政府提供疫苗，確保台灣人民健康，而今年花蓮大規模地震後，美國政府跟民間也都表達對台灣的關心跟支持，希望台南未來也能與內華達州和猶他州的專家，針對自然災害的災後重建與防範應變交換經驗。

安東尼副州長表示，很榮幸有機會帶領議會領袖團前來台灣，此行目的為強化台美關係以及深化內華達州、猶他州與台灣地方政府的連結，這趟訪問使團員充分了解台灣在能源、交通、觀光、半導體的發展，這些都是台美關係中相當重要的議題。

雙方於會中針對各議題熱烈討論，有趣的是，猶他州參議員Scott Sandall更大力稱讚拜會中品嘗到的台南鳳梨，是他畢生吃過最美味，還詢問黃偉哲關於台南鳳梨美味的祕訣？黃偉哲歸功於台南農民辛勤與傑出種植技術。

黃偉哲同時也向外賓介紹台南是台灣首座城市，也是台灣「文化首都」，擁有豐富歷史文化底蘊，而優質農特產品更是台南最響亮招牌，今年響應「台南400」有許多精彩活動，歡迎美國的朋友們前來進行藝文、體育、教育等領域的交流。

黃偉哲更提及，台南為台積電半導體先進製程的發展重鎮，台南在高科技產業上的發展，也為這座古都帶來新的氣象。訪團成員傳達想加深美國與台灣、台南連結的意願外，並表達對台灣人民的支持與感謝，也期望台美持續合作、友誼長存。

為對台灣歷史文化及台南發展現況有更進一步了解，訪團此行特別南下拜會台南市政府，並參訪赤嵌樓、大天后宮及台灣文學館等文史景點。