侯友宜頒發特殊貢獻獎給淡水馬偕醫院李英芬。（王揚傑攝）

新北市政府今（3）日舉辦「新北市第12屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮」，由市長侯友宜頒發護理貢獻獎、教研貢獻獎及特殊貢獻獎3大獎項，共計43名傑出護理人員獲獎。侯友宜感謝護理人員不辭辛勞堅守崗位，以愛心、同理心照顧患者，無私奉獻精神令人感佩。

截至今年4月，新北市有2萬1000多名執業護產人員，服務於52家醫院、3600餘家中西牙醫診所、學校、衛生所及護理、長照機構等，提供400多萬新北市民全年無休服務。

侯友宜表示，非常感謝新北市所有的護理師、護士們，長年以來以犧牲奉獻、愛心耐心來照顧新北市的市民。尤其新北市的市民有404萬，護理師平均1個人要照顧188人，所以負擔非常的重，我們非常感謝他們照顧我們新北市民的健康。

衛生局長陳潤秋指出，今年護理傑出獎共有149位護理及助產人員獲各界推薦，後由13名社會公正人士、護理專業及學者代表組成委員會並經初審及決審評選出43位得獎者。評選雖有名次之分，但無論得獎與否，衛生局都感謝所有護理人員為新北市民的付出。

衛生局表示，新北市護理傑出獎自2013年開始辦理，是國內首個由公部門主辦的評選活動，表揚獲獎人員在臨床及教學研究上的積極奉獻，足為各界效法的模範，每位獲獎者都是實至名歸。