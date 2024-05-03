湯姆斯盃團體賽，王齊麟（圖）與李洋聯手在第二點雙打賽擊敗世界排名第四的丹麥好手後振臂一呼。（Badminton Photo提供)）

2024年優霸盃羽球團體雖然中華女隊在3日的優霸盃不敵韓國，連續5屆止步8強，但晚上的湯姆斯盃中華男隊周天成2比1扳倒世界球王安賽龍，隨後王齊麟／李洋又直落二擊敗阿斯特魯普／拉斯姆森，取得2比0領先優勢，雖然林俊易不敵安東森，但李哲輝／楊博軒2比0拍退克亞爾／瑟高，幫助中華隊首次闖進四強。

中華羽球過去在湯優盃的賽制中僅由女子隊於2006年晉級四強，最終獲得第4名，男子隊則連同本屆4度闖進8強，但始終無緣晉級4強。

擔任開路先鋒，對上的就是球王安賽龍，兩人過去交手21次，小天僅贏得其中3次，吞下18敗。此次周天成打得非常強勢，首局10比5領先，雖然安賽龍追平甚至超前，但小天依舊毫無畏懼，21比19搶下先機。

次局，安賽龍強勢反擊，21比14扳平，比賽來到決勝局，雙方經過10次平手，周天成數度突破對手防線，氣得安賽龍破口大罵，最終小天掌握住安賽龍的失誤，經過68分鐘激戰後以21比19為中華隊旗開得勝。

第二點中華隊由東京奧運金牌組合、目前世界排名第10的王齊麟／李洋，迎戰世界排名第4的阿斯特魯普／拉斯姆森，兩人挾著過去4勝3敗的對戰優勢上陣，憑藉著絕佳默契，只花37分鐘就以21比14、21比15輕鬆獲勝。

第三點單打中華隊派出左手重砲手、世界排名17的林俊易，而對手是世界排名第4的安東森，兩人曾在年初的馬來西亞公開賽準決賽首度交手，當時林俊易直落二敗陣，甚至第二局只拿下7分。此次林俊易有備而來，首局2比2平手後連得7分，打得安東森措手不及，21比14輕鬆獲勝。

次局，安東森反擊來的很快，0比2落後時以迅雷不及掩耳的方式連拿9分超前，21比10追平。比賽來到決勝局，雙方重回起跑線，林俊易以後場吊球與扣殺取得2比0領先，然而作戰經驗比較豐富的安東森立刻做出回應，加上林俊易的失誤率增加，最終鏖戰了72分鐘，14比21飲恨落敗。

世界排名12的李哲輝／楊博軒迎戰世界排名18的克亞爾／瑟高，雙方實力相當，首局10次戰平，李／楊連得4分拉開領先差距，不過克／瑟立即追平，楊博軒前排扣殺取的局點機會，可惜兩人沒能把握住機會，經過丟士較勁之後，楊博軒跳殺，對手失誤，中華隊23比21勝出。

次局，李哲輝與楊博軒打得很強勢，11比8來到休息時間，丹麥組合回敬3比0攻勢追平比數。李哲輝／楊博軒在落後3分的情況下打出7比1攻勢，21比18逆轉勝，成為中華隊能夠勇闖四強之林的大功臣。