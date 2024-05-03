2024年優霸盃羽球團體雖然中華女隊在3日的優霸盃不敵韓國，連續5屆止步8強，但晚上的湯姆斯盃中華男隊周天成2比1扳倒世界球王安賽龍，隨後王齊麟／李洋又直落二擊敗阿斯特魯普／拉斯姆森，取得2比0領先優勢，雖然林俊易不敵安東森，但李哲輝／楊博軒2比0拍退克亞爾／瑟高，幫助中華隊首次闖進四強。
中華羽球過去在湯優盃的賽制中僅由女子隊於2006年晉級四強，最終獲得第4名，男子隊則連同本屆4度闖進8強，但始終無緣晉級4強。
擔任開路先鋒，對上的就是球王安賽龍，兩人過去交手21次，小天僅贏得其中3次，吞下18敗。此次周天成打得非常強勢，首局10比5領先，雖然安賽龍追平甚至超前，但小天依舊毫無畏懼，21比19搶下先機。
次局，安賽龍強勢反擊，21比14扳平，比賽來到決勝局，雙方經過10次平手，周天成數度突破對手防線，氣得安賽龍破口大罵，最終小天掌握住安賽龍的失誤，經過68分鐘激戰後以21比19為中華隊旗開得勝。
第二點中華隊由東京奧運金牌組合、目前世界排名第10的王齊麟／李洋，迎戰世界排名第4的阿斯特魯普／拉斯姆森，兩人挾著過去4勝3敗的對戰優勢上陣，憑藉著絕佳默契，只花37分鐘就以21比14、21比15輕鬆獲勝。
第三點單打中華隊派出左手重砲手、世界排名17的林俊易，而對手是世界排名第4的安東森，兩人曾在年初的馬來西亞公開賽準決賽首度交手，當時林俊易直落二敗陣，甚至第二局只拿下7分。此次林俊易有備而來，首局2比2平手後連得7分，打得安東森措手不及，21比14輕鬆獲勝。
次局，安東森反擊來的很快，0比2落後時以迅雷不及掩耳的方式連拿9分超前，21比10追平。比賽來到決勝局，雙方重回起跑線，林俊易以後場吊球與扣殺取得2比0領先，然而作戰經驗比較豐富的安東森立刻做出回應，加上林俊易的失誤率增加，最終鏖戰了72分鐘，14比21飲恨落敗。
世界排名12的李哲輝／楊博軒迎戰世界排名18的克亞爾／瑟高，雙方實力相當，首局10次戰平，李／楊連得4分拉開領先差距，不過克／瑟立即追平，楊博軒前排扣殺取的局點機會，可惜兩人沒能把握住機會，經過丟士較勁之後，楊博軒跳殺，對手失誤，中華隊23比21勝出。
次局，李哲輝與楊博軒打得很強勢，11比8來到休息時間，丹麥組合回敬3比0攻勢追平比數。李哲輝／楊博軒在落後3分的情況下打出7比1攻勢，21比18逆轉勝，成為中華隊能夠勇闖四強之林的大功臣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。