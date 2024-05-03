台東鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑出爐。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為期3個月、119次的包裝廠評鑑作業，台東縣政府揭曉今年度「鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑」得獎名單，共10家業者脫穎而出。

縣長饒慶鈴指出，為鼓勵業者精進標準化清潔流程，推動釋迦產業永續發展，特別委請國立台東大學辦理此次的評鑑作業，鼓勵各包裝廠相互學習不斷精進，提升產業共同轉型，並祭出榮獲特優級包裝廠分別頒發獎金25萬元，優級包裝廠分別頒發獎金20萬元的獎勵。

經評鑑榮獲特優級計3家包裝廠，分別為「有限責任台東縣尚品農產運銷合作社」、「陽光農產包裝廠」、「屏東環球合作社台東鳳梨釋迦包裝場」。

榮獲優級計3家，分別為「長美合作社」、「台東地區農會外銷集貨場」、「富裕包裝廠」；榮獲良級計4家分別為「東陽水果包裝場」、「硬八天包裝廠」、「濱哥包裝廠」、「宏州包裝廠」。

國立台東大學李俊霖教授表示，今年1月起聯合台東縣政府辦理評鑑作業，從1月至3月每月均訪視參與評鑑的37家包裝廠，計訪視119次，評鑑標準依據「鳳梨釋迦包裝廠品質管理規範」，評鑑重點分為4個部分，首先是環境場域是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護措施，避免二次汙染、其次是清潔操作程序是否符合規範、再來是各項紀錄表單是否確實填寫及按時回傳，最後是抽查果實是否徹底清潔。