在邁入傳統「5窮6絕」時節之際，許多投資人都在問：「該獲利了結嗎？」富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，根據富達國際研究團隊在台灣與海外的研調，綜觀基本面來看下半年投資趨勢，三大投資主題將持續帶動台股強勢表現。

首先，巨型雲端服務業者持續強調AI基礎建設的投資。巨型雲端服務業者預期2024年度資本支出將成長30-50％不等，2025年也有相當大的機會持續成長，因而AI硬體需求能見度可望持續強勁，尤其如輝達新世代Blackwell架構的AI伺服器機櫃，其突出的性能使雲端業者展現積極採購意願，主要運用於生成式AI的訓練。

第二，雲端業者自研晶片的需求。儘管輝達新品計算能力強勁，雲端業者不會因此減少自研晶片，包括Google近期發表的Axion CPU、Meta發表的MTIA v2、以及AWS擴大自研晶片與ASIC伺服器等生產規劃，預期將以較低的成本，且更能貼近業者客製化自身電商、廣告或搜尋業務而獲得青睞。

第三，邊緣AI應用產品的發展。AI發展不僅促使企業增加AI服務與軟體的使用率，同時逐步深化AI在企業運營中的應用，故邊緣AI(如 AI智慧手機或 AI電腦)的應用性產品，也可望成為新的機會。預期投資人可藉由六月初台北電腦展台灣與歐美主要業者發表的新品，以及九月蘋果新手機一窺究竟。

白芳苹認為，台股短期雖於金融及傳產類股輪動，中長期基於未來AI相關強勁需求，AI相關族群仍具可關注的投資機會，包括上游的晶圓與先進製程設備，下游的伺服器零組件、代工廠與散熱等，其成長性及相對歷史評價仍屬合理，富達持續看好相關次產業的投資機會。