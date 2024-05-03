女星張韶涵日前到大陸昆山參加商演，當時因只唱4首歌，造成觀眾要求主辦單位退票，引起騷動，但演出後張韶涵工作室曬出她病床照，才得知她急性腸胃炎抱病完成演出，讓粉絲很心疼；怎料，最近有網友指出張韶涵抱病表演時現場飄臭味，暗指她拉肚子在褲子上，對此張韶涵工作室發聲駁斥，要蒐證開告。

微博上有一系列討論「張韶涵拉稀」衝上熱搜榜，有網友自稱是看商演得台下觀眾，張韶涵演唱時搖滾區有一股臭味，又有人說「張韶涵在台上都拉肚子了，觀眾都臭死了還在堅持唱」；有不少網友挖出張韶涵當日表演的畫面，但也有粉絲力挺，指出近距離拍到張韶涵，衣物上並沒有穢物的痕跡。

有大陸網友爆料張韶涵在商演上拉肚子，引起討論。（圖／摘自微博）

張韶涵被造謠在商演上拉肚子，還有酸民抹黑她。（圖／摘自微博）

消息在網上引起熱議後，張韶涵工作室今（3）日晚間緊急發文闢謠，「很遺憾在假期引起不實的輿論風波，既痛心又無奈」，她已委託律師希望往後不再有類似事件發生；律師聲明中指出有微博用戶惡意捏造並公開發布對張韶涵的不實消息，已經蒐集相關侵權證據，將對侵權用戶提起訴訟，以正視聽。

張韶涵工作室1日凌晨才曬出她躺在病床上打點滴的照片，透露她前一日就突發急性腸胃炎，但張韶涵堅持抱病上台直到演出結束才就醫；敬業表現讓粉絲都很心疼，希望她身體早日康復。