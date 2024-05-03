為了加快比賽節奏，中職今年增設多項新制，也開放各隊使用PitchCom（投捕無線加密通訊設備），3日賽前味全龍球團向聯盟報備此役將正式使用，成為中職第1支使用這項系統的球隊，寫下歷史新頁。

中職今年除了將投手投球秒數做出修正，壘上無人時20秒，並新增壘上有人投球秒數為25秒，另外從10局起的延長賽採取二壘有人的突破僵局制，就是希望能夠加快比賽節奏。

而今年聯盟也開放各隊使用PitchCom，但礙於設備花費高昂，開季尚未有球隊使用，直到3日味全龍正式使用，成為中職第1隊。

龍隊自2019年重組後就十分依賴運科，透過數據呈現讓球員對訓練、比賽能更事半功倍。味全龍領隊丁仲緯說：「今年春訓時總教練葉君璋就曾赴美取經，實際操作使用，這禮拜收到器材後球隊就在練習時測試使用，葉總認為今天在比賽中使用應該是沒問題，只是熟練度還要再提升。」

丁仲緯提到，球隊從去年就有在研究PitchCom這項設備，今年聯盟正式開放使用後球團也快速去採購，1台的租金1年就要近百萬，龍隊採購2組，簽下3年複數年合約，希望未來一、二軍都能夠使用，此外，也採購很多投打訓練設施，希望能讓龍隊戰力再提升。

「最重要還是要感謝老闆對運科的支持。」丁仲緯表示，魏應充一直對運科這部分接受度很高，球團也樂於將這項設備引進中職，「能當使用的第1隊非常榮譽，我們勇於嘗試，希望能把比賽時間縮短，最主要是要讓球迷有更好的觀賽體驗。」