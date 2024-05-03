台美貿易第二階段第二次實體談判3日落幕，我方積極爭取我國農產品出口。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，在農業議題部份，希望美方盡快核准台灣輸入美國加工肉品，包含香腸、肉鬆等，農產品則包含鳳梨跟芒果，希望能為中國大陸經濟脅迫解套。

鄧振中3日舉行記者會說明該次實體談判結果。在農業部份，鄧振中說，台美雙方立場相當一致，希望透過科學、風險管理、公開透明法規促進雙方農產品貿易。

鄧振中也說，我方有表達，希望美方趕快核准台灣輸入美國加工肉品，包含香腸、肉鬆等，畢竟僑民很喜歡；農產品則有鳳梨、芒果，都是因為分散市場考量，目前都已經向美國提出申請，希望核准程序加速，這是很大重點。

鄧振中也補充說明，農產品外銷申請在全世界都遇到審查時間很長問題，還有所要求資料很龐大，像是芭樂在美國很受歡迎，但申請到許可前後花了十年，不希望這些事情發生在鳳梨和芒果身上。

鄧振中坦言，我國鳳梨、芒果受到中國大陸經濟脅迫，有急迫性找新的市場，現在日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等新市場逐步打開，但在查資料後，認為美國也有相當進口量，希望可以盡快進口。

對於美方的回應，鄧振中則說，美方沒說何時可以批准，但至少美方清楚收到這個訊息。我方會不斷催促，希望早點有結果。

另對於美方是否有爭取產品出口來台灣？鄧振中說，有關美國貿易障礙報告所指（包含美豬要放寬萊劑標準、美牛放寬因狂牛症而被限制的部位等），因為政府正在移轉、交接過程，這次避免討論到政治敏感性問題。

鄧振中強調，鳳梨、芒果是健康的，不會傷害美國人健康，但萊克多巴胺標準要怎麼訂，就要說服我國的專家，畢竟維護國民健康最重要，我們要出口，但也要維護國民健康。