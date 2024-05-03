永豐金控今年的股東會紀念品亮相！純白可收納的「豐收椅」，股民大讚不僅外觀清新可愛，且走到哪都能用，擺放在草地上野餐，一點違和感都沒有，瞬間擄獲35萬股民的心。

每年到了5、6月超級股東會月份，股民最期待的就是股東會紀念品會收到什麼好禮，去年永豐金控送出K's寬庭的「豐收盤」，禮盒內含9.5吋淺盤及8.5吋深盤各一，今年則是「豐收椅」，走的都是美觀又兼顧實用的路線。想領「豐收椅」的股民，持股不限股數皆可領取，但4月9日至6月7日停止過戶。

永豐金26日召開董事會，通過2023年度每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計每股股利1元，為2014年至今每股最高水準。永豐金控2023年稅後純益197.64億元，每股稅後純益1.62元，配發率達62％。本次股利皆以未分配盈餘發放，並適度保留盈餘供子公司業務擴張發展，保持近年來盈餘配發率至少6成以上的目標，維持以發放現金股利為主的穩健股利水準。