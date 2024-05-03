經貿辦3日舉辦實體會議後記者會。對於媒體好奇，520執政團隊換人，對台美談判是否有影響？鄧振中說，美方很清楚政府移轉，但還是派了龐大代表團談判，意涵很清楚，美方對於台灣政策的延續性、對於新的政府、對台灣經貿政策都很有信心，才會在這段時間繼續來。

鄧振中說，雙方都有共同目標，盡速把協定完成。並再次強調，美方為何選在交接過程中談判，反映的是美方對於台灣制度跟延續性的信心。

對於何時能夠簽署第二階段協定？鄧振中說，談判很難確定期程，也沒有辦法預估整個協定何時完成，不過雙方都有意願，希望盡速達成。惟必須要澄清的部分、確定的文字，還有要解決的問題，都要全部解決才有簽署協定可能。

那雙方對於簽署時間是否有壓力？鄧振中認為沒有壓力，但目標還是希望台美關係可以深化，若協定提早簽署，可以爭取參與更多國際經貿組織，吸引更多企業來台灣投資，還有讓我國企業去美國布局就會更有依靠。而上述期待，對談判人員就會有壓力。

該次主談人、經貿辦副總談判代表楊珍妮說，未來如果要簽署第二階段協定也是要美國國會通過。至於簽署方式，要不要用擴張、合併的方式還在討論，還沒有明確定案，而我方希望有貿易協定，畢竟得到最完整的貿易協定才是我方目標。

由於該次談判也檢視第一階段的法規執行狀況，對此，楊珍妮表示，去年8、9月就開始針對首批協定法規比對，法規比對很繁瑣，必須就第一階段承諾拿出來核對，目前進度持續在做，希望盡速完成，上半年生效應沒問題。