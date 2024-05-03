民眾黨立委黃國昌2021年指控民進黨前祕書長洪耀福，為圖利國策顧問秦嘉鴻，邀集國營事業高層協調科學城物流股權轉讓事宜，洪為此控告黃國昌誹謗。台北地院去年12月判黃無罪，洪耀福表明將提出上訴；今黃國昌透露，洪偷偷撤回上訴，正式遭法院認證就是在民進黨中央黨部喬股權買賣，為了私利踐踏國家利益。

「民進黨抗中保台別再打假球」黃國昌今說，看見民進黨的巨嬰立委們，又一次因為程序動議表決輸了在哭鬧，根本不知長進。民進黨立委如果真的要抗中保台，那敢不敢先針對在民進黨中央黨部喬科學城物流股權、把國家科學城拱手讓給紅色資本的前秘書長洪耀福與國策顧問秦嘉鴻吭一聲？

黃國昌透露，當初嗆很大聲對他提起濫訴的洪耀福，在一審敗訴後，先前還對媒體放話一定上訴到底，今天已經心虛到偷偷撤回上訴，洪耀福敗訴確定，正式遭法院認證就是在民進黨中央黨部喬股權買賣，為了私利踐踏國家利益。

黃國昌批，與其搞一些不入流的抹紅伎倆，不如先問問蔡英文重用洪耀福這種爛人，要不要先道歉？