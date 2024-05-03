愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭於松山文創園區的巴洛克花園裡驚喜現身。（吳松翰攝）

愛馬仕《Le Monde d’Hermès》書報亭驚喜現身松山文創園區的巴洛克花園，5月3日至5日，品牌邀請大眾探索愛馬仕發行的雜誌《Le Monde d’Hermès》，深度瞭解品牌創意想像與創新精神，沉浸於《Le Monde d’Hermès》的驚喜之旅，感受2024年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」。

在愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭可看到融入台灣的鐵窗花文化。（吳松翰攝）

愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭也將台灣夜市裡套圈圈的遊戲移至花園裡。（吳松翰攝

在醒目的橘色書報亭，可看到門板上帶有台灣元素的鐵窗花，一旁的互動裝置有源自台灣夜市的套圈圈遊戲、台北場限定的紙雕、人像素描、還有一個鮮花區，探訪者除了能細讀於《Le Monde d’Hermès》雜誌，也能帶走鮮花植栽以及美好的回憶。

從巴黎傳統書報亭汲取靈感，愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭也能看到美麗的鮮花，是書報亭的美麗景色之一。（吳松翰攝）

愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭現場設有驚喜互動，包括描繪肖像、套圈遊戲、橘色小花園，還有不定時現場音樂演出及DJ表演。（古明弘攝）

《Le Monde d’Hermès》是愛馬仕的品牌雜誌，始創於1973年，以11種語言發行。愛馬仕每年都會邀請一位總編輯和藝術總監，與品牌團隊、悉心挑選的作家、插畫師和攝影師合作，創作兩期雜誌。各自會參照年度主題，發揮各自的專長和創意巧思，塑造《Le Monde d’Hermès》的夢幻世界。

今年《Le Monde d’Hermès》雜誌主要歡慶和分享一系列意想不到的秘密與記憶，以有趣的故事講述跨越時空的靈感與精神，巧妙地闡釋2024年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」。 透過 2024 年春夏期刊展現了福寶總店這個適合居住、充滿魅力、取之不盡、用之不竭並充滿奇思異想的本質， 猶如一座迷你百貨、博物館、餐桌、花園、工作室，是一個夢想創作的來源 – 埃米爾愛馬仕的夢想，也是所有愛馬仕夢想的熔爐，同時展現愛馬仕旗下16個手工藝精品類別的新系列。

除了台北站，愛馬仕《Le Monde d‘Hermès》書報亭將於5月10日至5月12日移師到高雄流行音樂中心的海風廣場。