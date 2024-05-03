上月30日余天女婿陳鑒「Gary」涉詐騙案，擔任詐團「收水房」角色，於新北板橋被依現行犯逮捕，新北警方依詐欺、洗錢罪嫌移送新北地檢署收押；據悉，陳鑒與非同案2舍友同房，且與其他收容人相處融洽，而陳鑒涉詐騙案新聞曝光後，看守所人員才得知他是余天的女婿。

據悉，余天女婿陳鑒被羈押在台北看守所孝三舍禁見房，作息飲食正常，也配合所方管理，與陳鑒同房的還有非同案2共犯舍友，而陳鑒涉詐騙案的新聞曝光後，所方人員才知道陳鑒是余天的女婿，不過，不公開新收編號。

據了解，陳鑒在看守所有2舍友，與其他收容人相處融洽，他心情平靜，閒暇之餘準備自己的官司，早餐吃銀絲卷搭配奶茶，中午則吃什錦豬肉燴飯還有炸雞翅，搭配芹香魚丸湯。

回顧整起案件，新北市海山警分局文聖派出所，本周二（4月30日）偵辦詐欺案件時，設計一場甕中鱉，指導受害者陳姓男子如約面交，當場逮捕李姓車手，並循線前往板橋捷運站地下通道，將蔡姓收水手以及陳鑒壓制逮捕。

據了解，陳鑒落網時神情錯愕，緊接竟向現場員警曬出余天特助名片，不斷喊冤，「我只是投資虛幣，沒有犯法。」不過由於罪證確鑿，警方仍依詐欺、洗錢罪將他帶回偵辦，檢方聲押禁見獲准。